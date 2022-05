Ucraina: Scholz, Putin non deve vincere e non vincerà

(ANSA) - BERLINO, 26 MAG - "Putin non deve vincere e sono convinto che non vincerà" in Ucraina, "ha già mancato tutti i suoi obiettivi strategici". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz intervenendo al World Economic Forum di Davos.

Scholz ha accusato Putin di "imperialismo". Putin non potrà "dettare" le condizioni della pace, ha proseguito il cancelliere.

Sul fronte energetico, "renderemo la Germania e l'Europa indipendenti dall'energia russa", ha detto Scholz. "Sul fronte del carbone in autunno sarà praticamente cosa fatta. L'uscita dal petrolio è prevista per la fine dell'anno. Anche su gas lavoriamo molto intensamente all'autonomia". (ANSA).