Spagna: candidata di Vox in Andalusia lascia il Parlamento

(ANSA) - MADRID, 25 MAG - La candidata del partito spagnolo di estrema destra Vox per le regionali dell'Andalusia, in programma il 19 giugno, ha annunciato che lascerà la carica di deputata nazionale ricoperta sinora. "Qui finisce il mio servizio nella Camera dei deputati, dopo tre anni", ha affermato intervenendo in Aula. "Ora mi è stata affidata un'immensa responsabilità,, guidare il cambiamento reale in Andalusia", ha aggiunto. (ANSA).