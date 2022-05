Putin visita per prima volta feriti in guerra Ucraina

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato l'ospedale militare centrale Mandrika di Mosca per incontrare per la prima volta alcuni dei soldati feriti nella guerra in Ucraina. Al suo arrivo Putin, che indossava un camice bianco, era accompagnato dal ministro della Difesa Serghei Shoigu. Dopo l'incontro, Putin ha elogiato i soldati. "Tutti quelli coloro che prendono parte all'operazione militare speciale per difendere il Donbass sono eroi e dovrebbero essere trattati come eroi", ha detto. "Indipendentemente dai premi che avranno o meno" i partecipanti alle operazioni militari speciali, "si tratta di persone che mettono a rischio la propria salute e la propria vita per il bene delle persone e dei bambini del Donbass, per il bene della Russia. Sono tutti eroi", ha aggiunto. (ANSA).