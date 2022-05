Kiev, costretti a seppellire morti Lugansk in fosse comuni

(vedi servizio delle 20.05) (ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Nella regione di Lugansk, la polizia ha sostituito le pompe funebri. A Lysychansk, 150 persone sono state sepolte in una fossa comune. La polizia della regione di Lugansk sta sostituendo molti servizi, c'è una squadra funebre appositamente costituita". Lo ha riferito il governatore regionale Serhiy Gaidai, pubblicando su Facebook un video sullo spostamento dei corpi dalle case private alla fossa comune. "Gli agenti si recano dove le persone sono morte per bombardamenti o morte naturale e le seppelliscono in una fossa comune", ha spiegato, aggiungendo che i cadaveri potranno essere traslati in tombe private solo a fine guerra. (ANSA).