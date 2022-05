Cannes: applausi per il film di Martone 'Nostalgia'

(ANSA) - CANNES, 25 MAG - Successo poco fa al termine della premiere al Grand Theatre Lumiere di Cannes per Nostalgia, il film di Mario Martone dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea (Feltrinelli), interpretato da Pierfrancesco Favino. Nove minuti sono stati gli applausi e grande emozione per tutto il cast presente: il protagonista Favino, Francesco Di Leva, Sofia Essaidi, tra gli altri. Il film, prodotto da Picomedia, Mad Entertainment in associazione con Medusa, è in sala in 450 copie da oggi 25 maggio. (ANSA).