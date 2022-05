Ue, Orban? 'Non indugiare più su embargo al petrolio'

(ANSA) - BRUXELLES, 24 MAG - "Si è parlato dell'embargo al petrolio all'Ecofin, non è la Commissione che definisce l'odg del summit dei leader ma per noi è importante non indugiare più sul sesto pacchetto di sanzioni. Se si pensa all'embargo sul petrolio si consideri che prima della guerra il 62% dell'export della Russia verso l'Ue era composto da idrocarburi. Si tratta della principale fonte di finanziamento alla guerra ed è importante quindi decidere senza ritardi". Lo dichiara il vice presidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, rispondendo ad una domanda sulla lettera di Viktor Orban al presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. (ANSA).