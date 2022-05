Scholz, guerra Russia colpisce paesi Asia, Africa, America

(ANSA) - BERLINO, 24 MAG - "Molti paesi del mondo sono colpiti dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina: in Asia, in Africa, nel Sud America. Pertanto è di estrema importanza che tutti noi lavoriamo per porre fine a questa guerra". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in visita a Johannesburg, in Sudafrica. Per questo motivo Scholz ha assicurato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa che "siamo molto consapevoli delle gravi conseguenze di questa guerra per l'Africa".

Il cancelliere tedesco ha aggiunto che "quest'anno la Germania presiede il G7. In questa veste abbiamo già sviluppato proposte concrete per mitigare l'impatto globale dell'attacco russo sui prezzi dell'energia, sull'economia mondiale e sulla sicurezza alimentare nel mondo". Il Sudafrica è stato invitato e parteciperà al G7 tedesco di Elmau, dal 26 al 28 giugno. (ANSA).