Guardia uccisa a Parigi davanti ad ambasciata Qatar

Un agente di sicurezza è stato ucciso nel corso di una rissa davanti all'Ambasciata del Qatar a Parigi, secondo quanto si apprende da BFM TV. Un sospetto è stato fermato, stando fonti della polizia, che esclude moventi terroristici. L'uomo, che ha soltanto qualche precedente per piccoli reati, "non sembra in possesso di tutte le sue facoltà mentali", riferisce l'emittente citando fonti dell'inchiesta.