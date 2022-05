Grecia, bloccati centinaia di migranti a largo coste turche

La Grecia ha annunciato oggi di aver impedito a circa 600 migranti che puntavano ad attraversare l'Egeo dalla vicina Turchia, in quello che viene definito come il più grande tentativo di ingresso di quest'anno.

Un portavoce della guardia costiera greca ha precisato che cinque barche a vela e quattro gommoni erano partiti dalla costa turca questa mattina presto. "Le navi di pattuglia greche sono state in grado di localizzare rapidamente i gommoni e le banche e informare la guardia costiera turca", ha detto il portavoce.

"Tutti gli incidenti sono avvenuti all'interno delle acque territoriali turche" tra le isole greche di Chios e Samos, ha poi specificato.

Atene incolpa regolarmente Ankara di non intraprendere azioni sufficienti per frenare i trafficanti di persone che inviano migranti su barche e gommoni non sicuri dalle sue coste, in violazione di un accordo del 2016 con l'Unione Europea.