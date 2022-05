Ucraina: ministro difesa Gb, timori Turchia si placheranno

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha detto oggi al parlamento del Regno Unito di essere convinto che ci sia un modo per placare le preoccupazioni della Turchia sull'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. Lo scrive il Guardian.

I due Paesi scandinavi hanno presentato domanda formale mercoledì per aderire alla Nato, ma la Turchia si è opposta, accusandoli di sostenere gruppi che ritiene terroristi.

"Penso che ci sia una via d'uscita. Penso che alla fine ci arriveremo ed è molto importante ascoltare tutti i membri e le loro preoccupazioni in questo processo e ascolteremo sicuramente la Turchia", ha detto Wallace al parlamento, aggiungendo che presto avrebbe parlato con la sua controparte turca. (ANSA).