Ucraina: sindaco, a Mariupol russi distruggono sinagoga

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - A Mariupol assediata gli invasori russi hanno distrutto una sinagoga. Lo ha annunciato su Telegram il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko, come riferisce Ukrinform.

"I russi stanno distruggendo tutto sul loro cammino e hanno già superato i nazisti per numero di crimini di guerra. Come i tedeschi durante la seconda guerra mondiale, stanno distruggendo gli edifici della comunità ebraica. A Mariupol, l'esercito russo ha distrutto l'edificio della 'vecchia sinagoga' e il centro comunitario. Veri barbari di oggi!", scrisse Andryushchenko.

(ANSA).