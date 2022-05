Gb: ombra sciopero metro Londra su clou Giubileo della regina

(ANSA) - LONDRA, 18 MAG - Si allunga l'ombra di uno sciopero di un contingente di lavoratori della metropolitana di Londra, la popolare tube, sulle celebrazioni clou in calendario nell'ambito del ponte festivo extra fissato dal 2 al 5 giugno prossimi per suggellare il Giubileo di Platino dei 70 di regno da record della 96enne Elisabetta II. Un sindacato di categoria (Rmt) ha infatti annunciato per il giorno 3 una protesta dei propri iscritti, che accusano il management dell'azienda dei trasporti pubblici cittadina (Tfl) di aver creato "un ambiente tossico di lavoro" e innescato addirittura episodi di "intimidazioni" nei confronti di alcuni dipendenti.

L'iniziativa dovrebbe prendere di mira in particolare due stazioni chiave: quella di Euston e quella di Green Park, la più vicina a Buckingham Palace. "Il nostro sciopero causerà disagi significativi alle persone che desiderano celebrare il Giubileo della Regina", ha riconosciuto un dirigente sindacale di Rmt, "ma se i vertici aziendali della metropolitana faranno la cosa giusta e si confronteranno con noi nel modo appropriato la vertenza potrà essere risolta equamente prima".

"Abbiamo giù incontrato i rappresentanti di Rmt e siamo pronti a farlo ancora", ha risposto un portavoce di Tfl (Transport for London), sollecitando il sindacato a non dare seguito alla minaccia di un'astensione dal lavoro nel pieno del Giubileo "mentre continuiamo a lavorare per una soluzione" dei problemi sollevati.

Proprio ieri la regina ha inaugurato una nuova super linea Tfl - denominata Elizabeth in suo onore e che sarà aperta ai passeggeri dal 24 maggio - di treni urbani passanti (o crossrail): linea intrecciata con la rete della metro e dei convogli overground, destinata ad attraversare la Grande Londra e ad alleggerire il traffico di alcune delle rotte più affollate della Tube. (ANSA).