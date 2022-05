Banca Mondiale, ulteriori 12 miliardi per crisi alimentare

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAG - La Banca Mondiale stanzierà ulteriori 12 miliardi di dollari per finanziare progetti in grado di affrontare la crisi alimentare globale. Lo afferma la stessa Banca Mondiale. Con il nuovo stanziamento sale a 30 miliardi il totale messo a disposizione dall'istituto per l'emergenza. (ANSA).