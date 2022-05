Spagna: ok del Cdm a congedi mestruali coperti dallo Stato

(ANSA) - MADRID, 17 MAG - Primo via libera dal Consiglio dei ministri in Spagna al progetto di legge sui diritti "sessuali e riproduttivi" delle donne che include congedi per mestruazioni "dolorose" e "invalidanti" coperti dallo Stato.

Dopo giorni di dibattito, la conferma ufficiale è arrivata in conferenza stampa dalla ministra delle Pari Opportunità, Irene Montero. "È finito il tempo di andare a lavoro imbottite di pillole e dover nascondere che nei giorni del ciclo patiamo un dolore che ci impedisce di lavorare", ha detto. "Siamo il primo Paese d'Europa a regolamentare permessi speciali temporanei per mestruazioni dolorose pagati interamente dallo Stato", ha aggiunto., "la condizione (per accedervi) è che, legato questo ciclo doloroso, esista un dolore invalidante, che in molti casi è associato ad altre patologie".

Montero ha spiegato inoltre che per accedere a questi permessi non sarà necessario aver versato in precedenza contributi alla previdenza sociale.

"Avanziamo in femminismo. Le donne devono poter decidere liberamente sulle loro vite", ha scritto su Twitter il premier, Pedro Sánchez. (ANSA).