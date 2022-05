'Unità Kiev a difesa Kharkiv raggiungono confine russo'

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Le truppe di Kiev che difendono la città orientale di Kharkiv, seconda città ucraina per estensione, hanno raggiunto il confine con la Russia. Lo ha reso noto questa mattina il governatore Oleh Sinegubov su Telegram citato dalla Bbc. L'emittente sottolinea che non è ancora possibile verificare le informazioni del governatore, quante truppe abbiano raggiunto il confine russo e dove.

Il ministero della Difesa ucraino intanto ha pubblicato un video che mostra un certo numero di soldati di una brigata di difesa territoriale in un luogo imprecisato della frontiera. Uno dei soldati dice: "Siamo arrivati, siamo qui".

L'esercito ucraino sta allontanando da giorni le forze russe da Kharkiv. (ANSA).