Borrell, su embargo Ue petrolio russo non garantisco accordo

BRUXELLES - "Faremo il massimo per sbloccare la situazione, ma non posso garantire che si arrivi ad un accordo perché le posizioni sono abbastanza forti: il mio ruolo non è di assegnare le colpe a qualcuno ma di costruire il consenso". Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell rispondendo ad una domanda sull'embargo al petrolio russo nel nuovo pacchetto di sanzioni Ue.

"Sono fiduciosa, nei prossimi giorni arriveremo a un risultato comune" sull'embargo al petrolio russo. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, parlando ai margini di un incontro a Bruxelles, come riporta Handelsblatt.

L'approvazione di nuove sanzioni contro Mosca "sarà una delle cose per cui saremo ricordati: un'Ue in grado di andare avanti e di mandare un messaggio chiaro alla Russia, o un'Ue bloccata. E ora l'intera Unione europea è ostaggio purtroppo di un Paese che non ci aiuta a trovare il consenso". Lo ha detto il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis.