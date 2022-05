Ucraina: Portogallo blocca vendita villa Abramovich

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Il Portogallo ha bloccato la vendita di una villa da 10 milioni di euro di proprietà del miliardario russo Roman Abramovich. Lo scrive il quotidiano Publico.

La proprietà si trova nell'esclusivo resort di Quinta do Lago nell'Algarve, e la vendita - afferma il giornale - è stata bloccata già il 25 marzo su richiesta del ministero degli Esteri di Lisbona.

Abramovich, che è colpito dalle sanzioni internazionali in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, ha cercato di vendere la villa 15 giorni prima dell'inizio dell'offensiva di Mosca attraverso l'agenzia Millhouse Views LLC, che ha base nel Delaware (Usa) ed è di sua proprietà. Le autorità sono state allertate dalla Caixa General de Depositos, la maggiore banca portoghese, scrive Publico. La banca non ha voluto commentare.

Abramovich è dallo scorso anno anche cittadino portoghese, sulla base di una legge che offre la naturalizzazione ai discendenti degli ebrei sefarditi espulsi dalla penisola iberica durante l'Inquisizione. (ANSA).