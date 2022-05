Ucraina: ministro difesa, entrati in 'lunga' fase di guerra

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - L'Ucraina ha costretto la Russia a ridurre i suoi obiettivi a un livello operativo e tattico e sta entrando in una "lunga" fase di guerra. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov. Lo riporta Ukrinform "Per vincere ora" la guerra, "dobbiamo pianificare attentamente le risorse, evitare errori, proiettare le nostre forze in modo che il nemico, alla fine, non possa resisterci", ha precisato il ministro. (ANSA).