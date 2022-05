Nuovo video del reggimento Azov, 'continuiamo a combattere'

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il reggimento Azov ha condiviso stasera sul suo account Telegram un nuovo video di combattimenti nell'area dell'acciaieria Azovstal di Mariurol. "Nel 78/mo giorno della guerra su vasta scala, in pieno accerchiamento, nonostante la situazione estremamente difficile, la mancanza di munizioni e un gran numero di feriti, i combattenti del reggimento Azov continuano a mettere fuori combattimento il nemico dalle posizioni precedentemente occupate presso l'Azovstal", affermano i soldati ucraini in un testo che accompagna il video, in cui si vedono alcune loro presunte incursioni intorno alla fabbrica assediata dai russi. (ANSA).