Balcani: media, Michel in missione dal 19 maggio

(ANSAmed) - BELGRADO, 12 MAG - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel sarà in visita in Serbia il 19 maggio prossimo, prima tappa di un giro nei Balcani occidentali che lo porterà successivamente in Albania e Bosnia-Erzegovina. A riferirlo sono i media a Belgrado.

In tarda serata si è conclusa a Bruxelles una cena informale organizzata dall'Alto rappresentante Ue con i leader dei Balcani occidentali, i cui ministri degli Esteri parteciperanno lunedì prossimo a una riunione dei capi della diplomazia dell'Unione.

(ANSAmed).