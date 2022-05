Mosca convoca ambasciatore polacco su attacco a diplomatico

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - L'ambasciatore polacco a Mosca Krzysztof Krajewski è stato convocato al ministero degli Esteri russo dove è stato informato che la Russia si aspetta scuse ufficiali dalle autorità polacche in relazione all'attacco all'ambasciatore russo a Varsavia Sergey Andreyev il 9 maggio scorso. Lo scrive la Tass.

"Sappiamo che l'ambasciatore della Polonia a Mosca è stato convocato al ministero degli Esteri russo", ha detto Rau. "Il principio di reciprocità si applica sempre nelle relazioni internazionali", ha sottolineato.

Lo scorso 9 maggio barattoli di vernice rossa sono stati lanciati contro l'ambasciatore russo in Polonia, Sergei Andreyev, durante un cerimonia al cimitero russo di Varsavia in occasione della Giornata della Vittoria. Il diplomatico stava deponendo fiori al cimitero dei soldati sovietici nella capitale, quando è arrivato un gruppo di manifestanti che prima gli ha strappato i fiori dalle mani e poi lo ha imbrattato con la vernice rossa. (ANSA).