Zelensky, 'con sostegno Germania e Olanda possiamo vincere'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi in Ucraina i ministri degli Esteri tedesco e olandese Annalena Baerbock e Wopke Hoekstra. Lo scrive Ukrinform.

E' stato "un incontro significativo", ha affermato Zelensky precisando che "il sostegno dei vostri Paesi è importante e prezioso per noi. Grazie per essere solidali con il popolo ucraino oggi".

Il presidente ucraino si è poi detto "fiducioso" che con tale sostegno l'Ucraina vincerà. "Penso che insieme possiamo vincere.

Vincere significa restituire all'Ucraina tutti i diritti e le libertà dei nostri cittadini sul nostro territorio", ha aggiunto. (ANSA).