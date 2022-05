Ucraina: riunione speciale Consiglio diritti umani Onu 12/5

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani terrà una sessione speciale giovedì 12 maggio per discutere delle presunte violazioni dei diritti umani da parte della Russia durante la guerra in Ucraina. Lo ha affermato un funzionario delle Nazioni Unite, scrive il Guardian. Più di 50 paesi, tra cui Gran Bretagna, Germania, Turchia e Stati Uniti, hanno appoggiato la richiesta dell'Ucraina e hanno chiesto una riunione straordinaria del massimo organo delle Nazioni Unite ad hoc per esaminare "il deterioramento della situazione dei diritti umani in Ucraina a causa dell'aggressione russa". L'incontro potrebbe includere una risoluzione che incarichi la neonata commissione d'inchiesta sulla guerra di fornire un rapporto dettagliato al consiglio entro la fine dell'anno. (ANSA).