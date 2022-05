Putin, abbiamo dato un colpo preventivo, era necessario

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "L'aggressione nelle nostre terre storiche della Crimea è stata una minaccia ai nostri confini, inammissibile per noi. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, una decisione necessaria e assolutamente giusta". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando sulla Piazza Rossa.

Putin ha inoltre affermato che la Russia "è sempre stata favorevole alla creazione di un sistema indivisibile per la sicurezza, ma la Nato non ha voluto ascoltarci". (ANSA).