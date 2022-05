Austria: anche ministra economia Schramboeck lascia

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - Dopo le dimissioni della ministra all'agricoltura Elisabeth Koestinger Schramboeck, la ministra dell'economia Margarete Schramboeck ha confermato le sue dimissioni con un videomessaggio su Facebook. L'esponente del partito popolare ha ringraziato l'ex leader della Oevp Sebastian Kurz per averla nominata ministra. Nel messaggio evidenza alcuni progetti realizzati sotto la sua guida, come la "patente digitale". "Ora tocca a qualcun altro proseguire", aggiunge.

La Oevp dovrà così gestire due dimissioni a pochi giorni dal congresso del partito popolare che è in programma sabato a Graz.

Il cancelliere Karl Nehammer, che guida il partito e il governo Oevp-Verdi dopo l'uscita di scena di Sebastian Kurz, sabato sarà formalmente eletto segretario. Con ogni probabilità i nuovi ministri saranno nominati a breve, comunque prima del congresso.

I socialdemocratici e l'ultradestra Fpoe ora chiedono elezioni anticipate, mentre i liberali Neos sollecitano un rimpasto del governo. (ANSA).