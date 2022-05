Zelensky, abbiamo bisogno di un nuovo piano Marshall

(ANSA) - BRUXELLES, 05 MAG - "Stiamo già preparando un piano di ripresa e ricostruzione su larga scala per l'Ucraina dopo la guerra e abbiamo bisogno di un piano di sostegno internazionale strategico per l'Ucraina che sia un analogo moderno dello storico piano Marshall". La ricostruzione ucraina "deve diventare lo stesso esempio storico per il futuro come lo fu la ricostruzione dei Paesi europei dopo la seconda guerra mondiale". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo con un videomessaggio all'alta conferenza dei donatori organizzata da Polonia e Svezia a Varsavia. (ANSA).