A Irpin 120 architetti per pianificare la ricostruzione

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Circa 120 architetti provenienti da tutta l'Ucraina sono arrivati ;;a Irpin, nella regione di Kiev, per elaborare una strategia per lo sviluppo della città. Lo riporta Ukrinform.

"Circa 120 architetti da tutta l'Ucraina sono arrivati ;;a Irpin per elaborare una strategia per il restauro e lo sviluppo della città", ha scritto su Telegram Oleksiy Kuleba, capo dello staff umanitario dell'amministrazione statale regionale di Kiev, che li ha ringraziati.

Le forze dell'ordine ucraine hanno ispezionato 17.535 strutture a Irpin ed è stato accertato che 885 edifici sono stati completamente distrutti a seguito della guerra, 2.738 parzialmente distrutti, 8.651 presentano danni superficiali.

