Ucraina: parte la nuova raccolta fondi del Wfp in Italia

Parte la nuova raccolta fondi del World Food Programme Italia per l'emergenza in Ucraina. A darne l'annuncio è il presidente, Vincenzo Sanasi d'Arpe, sottolineando che la nuova campagna, che avrà come testimonial il cantante Massimo Ranieri, serve "per continuare a fornire assistenza umanitaria alle persone in fuga dal conflitto grazie all'operato del World Food Programme".

"Il WFP - spiega il presidente - sta lavorando per ridurre al minimo gli effetti a catena che l'aumento dei prezzi di cibo ed energia, innescato dal conflitto, ha sulla fame nel mondo e si adopera" per raggiungere, con i suoi aiuti in Ucraina, "3,1 milioni di persone".

Un rapporto pubblicato dal WFP avverte che i costi delle sue operazioni globali "hanno avuto un ulteriore aumento di 29 milioni di dollari al mese che, sommati agli aumenti preesistenti di 42 milioni di dollari (dal 2019), portano a 71 milioni di dollari al mese i costi aggiuntivi per gli interventi sul campo". E questo significa "un disastro per milioni di persone" che soffrono la fame nel mondo. Il WFP aveva già avvertito che il 2022 sarebbe stato un anno di fame catastrofica, con 44 milioni di persone in 38 paesi ad un passo dalla carestia. E "gli aumenti dei prezzi del petrolio e del gas" provocati dalla guerra in Ucraina, sottolinea Sanasi d'Arpe, "limiteranno ancora l'accesso al cibo per alcune delle persone più vulnerabili, molte delle quali devono già fare i conti con un'inflazione altissima".

Il presidente di WFP Italia ricorda che sono oltre 4 milioni i profughi ucraini che hanno lasciato il Paese (dati UNHCR) e 590 milioni di dollari i fondi necessari all'Agenzia per assistere le persone che ne hanno bisogno per i prossimi tre mesi. "Il WFP Italia - dichiara Sanasi d'Arpe - si rivolge a tutti coloro che vogliono sostenere le operazioni del World Food Programme in Ucraina e nel mondo. Il valore di ogni singola donazione è importante e può fare la differenza soprattutto in un anno di fame senza precedenti. Circa il 60% dei paesi a basso reddito, infatti, è attualmente in difficoltà o ad alto rischio di debito, rispetto al 30% del 2015". ( https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/emergenza-ucraina-wfpitalia )