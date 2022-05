Kuleba, più sanzioni alla Russia, più armi all'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Più sanzioni per la Russia, più armi pesanti per l'Ucraina". E' la richiesta fatta dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un tweet, in cui aggiunge che "il terrorismo missilistico russo deve essere punito".

"La Russia - afferma Kuleba - fatica ad avanzare e soffre perdite terribili. Da qui il disperato terrore missilistico in tutta l'Ucraina. Ma non abbiamo paura, e nemmeno il mondo deve avere paura". (ANSA).