Giubileo di Platino, arriva linea metro intestata a Elisabetta

(ANSA) - LONDRA, 04 MAG - E' stata fissata per il 24 maggio prossimo l'inaugurazione dell'ennesima linea della metropolitana di Londra, la popolare e tentacolare 'tube', destinata a onorare per la prima volta la 96enne regina Elisabetta con il suo nome.

La data della cerimonia - preannunciata da tempo per il 2022 fra le iniziative a corredo del Giubileo di Platino dei 70 anni di regno della sovrana dei record, dopo i rinvii rispetto alla scadenza iniziale del 2018 - è stata ufficializzata oggi dal Municipio della capitale britannica attraverso Transport for London (TfL), la società comunale di gestione dei trasporti urbani.

La Elizabeth - dodicesima linea principale della metro londinese, senza contare i trenini locali o le diramazioni (collegate) della Overground, che percorrono la città prevalentemente in superficie - collegherà Reading, cittadina satellite nel Berkshire, con il quartiere periferico sud-orientale di Abbey Wood, attraversando la metropoli; non senza la deviazione di un secondo ramo diretto verso un altro borgo dell'hinterland, Shenfield, nell'Essex. I passeggeri avranno a disposizione fino a 12 convogli di ultima generazione, in servizio fra le 6,30 del mattino e le 23 nei due sensi di marcia nel tratto più affollato fra la stazione di Paddington e Abbey Wood. Il colore prescelto per rendere riconoscibile la nuova linea è il violetto, tonalità cara a Sua Maestà.

"Sono felicissimo di poter annunciare ora la data di apertura della Elizabeth line", ha detto Andy Byford, numero uno di TfL, glissando sui ritardi degli anni scorsi legati a problemi di costruzione e a difficoltà tecniche non previste nei progetti originari. "Si tratta di un momento storico per la capitale e per tutto il Regno Unito, che potranno mettere in mostra un'aggiunta semplicemente splendida alla nostra rete di trasporti". (ANSA).