Premier Modi in Europa, questa sera incontro con Macron

(ANSA) - NEW DELHI, 03 MAG - La visita del Premier indiano in Europa si concluderà questa sera in Francia, dove Modi sarà ricevuto dal Presidente Macron.

Proprio oggi l'azienda francese Naval Group ha annunciato il ritiro dal progetto P-75 India (P-75I), per la realizzazione in India di sei sottomarini convenzionali, commissionati dalla Marina indiana.

Il gruppo, uno dei cinque attori internazionali che hanno risposto all'offerta di Delhi, ha fatto sapere di non essere più in grado di rispettare le condizioni dell'accordo.

Il Naval Group, scrive il quotidiano The Indian Express, ha da poco concluso la prima parte della commessa sottoscritta nel 2005 e ha contribuito alla costruzione di sei sottomarini, in partnership con il cantiere di Mumbai Mazagon Dockyard Shipbuilding Limited (MDL); quattro dei sottomarini sono già stati consegnati alla Marina indiana. (ANSA).