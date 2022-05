Gb: intruso in caserma guardia reale vicino a Windsor

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Un'indagine è stata aperta nel Regno Unito dopo che un intruso avrebbe trascorso la notte in una caserma con la Guardia reale vicino al castello di Windsor.

Alla polizia - scrive il Sun ripreso dall'agenzia Pa - è stata segnalata la presenza di un intruso a Victoria Barracks in Sheet Street, Windsor, mercoledì alle 9:20 mentre la regina era a Sandringham per Pasqua. Gli edifici ospitano le Coldstream Guards, riconoscibili dalle loro giacche rosse e dai cappelli neri di pelle d'orso, quelle che vigilano sul Castello di Windsor e Buckingham Palace.

I soldati sono stati avvicinati al cancello dall'uomo che fingeva di essere un prete, ha riferito il Sun. Presumibilmente ha trascorso la notte mangiando e bevendo con gli alti ufficiali prima che gli fosse offerto un letto per la notte, nonostante non mostrasse alcun documento di identificazione o credenziali.

Un portavoce dell'esercito ha detto: "L'esercito prende molto sul serio questa violazione della sicurezza e sarà indagata a fondo. Il portavoce della polizia di Thames Valley, da parte sua, ha detto che alcuni "ufficiali hanno assistito e rimosso l'intruso dalla caserma. Non sono state necessarie ulteriori azioni". (ANSA).