Covid: Danimarca sospende campagna vaccini, è primo Paese

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - La Danimarca è diventata il primo Paese al mondo sospendere il suo programma di vaccinazione contro il Covid-19, affermando che lo sta facendo perché il virus è sotto controllo. "La primavera è arrivata, la copertura vaccinale nella popolazione danese è alta e l'epidemia si è fermata", ha affermato l'Autorità sanitaria danese in una dichiarazione.

Lungi dall'abolire del tutto il suo programma di vaccinazione l'Autorità danese per la salute e i medicinali ha affermato che probabilmente in autunno sarà necessario vaccinare di nuovo contro il Covid-19. (ANSA).