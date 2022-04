Guterres, scioccato dal raid su Kiev

(ANSA) - ROMA, 28 APR - L'attacco missilistico russo di questa sera a Kiev "mi ha scioccato. Non perché ci fossi io, ma perché Kiev è una città sacra sia per gli ucraini che per i russi". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, citato dai media portoghesi. (ANSA).