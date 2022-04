Erdogan, 'inizia nuova era nei rapporti con Arabia Saudita'

(V. "Erdogan visita Arabia Saudita, dopo crisi..." delle 13:14) (ANSA) - ISTANBUL, 28 APR - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha parlato dell'inizio di "una nuova era" nelle relazioni tra Ankara e Riad. "Prenderemo in esame tutte le dimensioni delle relazioni tra Turchia e Arabia Saudita", ha detto il presidente turco prima di partire per una visita di due giorni nel regno, come riporta Anadolu, facendo riferimento a una nuova cooperazione tra i due Paesi dal punto di vista politico, militare, economico e culturale. Parlando con i giornalisti prima di partire per il viaggio, Erdogan ha fatto sapere che ha in programma un incontro con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.

La visita, su invito del re Salman bin Abd al Aziz al Saud, arriva dopo anni di relazioni complicate a causa della crisi aperta dopo l'uccisione, nel Consolato di Riad a Istanbul, del giornalista saudita, e critico del regno, Jamal Khashoggi nel 2018. (ANSA).