Ue punta a chiudere su nuove sanzioni prossima settimana

(ANSA) - BRUXELLES, 27 APR - Entro la settimana l'Ue punta all'ok finale al sesto pacchetto di sanzioni che includerà anche lo stop - graduale - al petrolio russo. La scaletta della Commissione è da definire ma, spiegano fonti europee, è possibile che sabato Bruxelles presenti la sua proposta agli ambasciatori dei 27, dando il tempo alle cancellerie europee di studiare le misure. Il 2 maggio è previsto il consiglio straordinario dei ministri dell'Energia e subito dopo potrebbe essere convocato il Coreper per l'ok. Non c'è una data cerchiata con il rosso ma l'Ue punta a chiudere entro la settimana prossima, in coordinamento con le nuove sanzioni di Londra e Usa. (ANSA).