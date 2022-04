Putin alla messa di mezzanotte a Mosca per Pasqua ortodossa

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Una candela rossa in mano, poi il segno della croce: Vladimir Putin ha preso parte questa notte a Mosca - mentre è in corso la guerra in Ucraina - alla messa di mezzanotte per celebrare la Pasqua ortodossa. Nei video postati sui social, lo si vede accanto al sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin.

A celebrare la funzione nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca è stato il patriarca di Mosca Kirill, che lo zar ha salutato personalmente. (ANSA).