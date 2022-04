Francia: Marine Le Pen ha votato a Hénin-Beaumont

(ANSA) - PARIGI, 24 APR - La candidata del Rassemblement National alla presidenza della Repubblica, Marine Le Pen, ha votato poco dopo le 11 nel suo feudo elettorale di Hénin-Beaumont, nel nord della Francia, per il secondo turno delle presidenziali che la vede opposta ad Emmanuel Macron.

La candidata è arrivata a piedi al seggio, salutando la folla che la aspettava, in compagnia del sindaco Steeve Briois, anche lui del partito della Le Pen. La candidata ha deposto la scheda nell'urna sorridendo ai fotografi. Nel pomeriggio è previsto il rientro a Parigi e il trasferimento nel quartier generale parigino per la serata elettorale. (ANSA).