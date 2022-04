Francia: aperti seggi per ballottaggio Macron-Le Pen

(ANSA) - PARIGI, 24 APR - Aperti i seggi in Francia per il secondo turno delle presidenziali che vedono sfidarsi il presidente Emmanuel Macron e la sua rivale Marine Le Pen.

Sono circa 48,7 milioni gli elettori chiamati alle urne per scegliere fra il presidente uscente Emmanuel Macron e la leader di estrema destra Marine Le Pen. Sono attessi intorno a mezzogiorno i primi dati sull'affluenza. Macron è favorito per un secondo mandato ma nmai prima d'ora l'estrema destra è arrivata così vicina ad una possibile elezione all'Eliseo.

(ANSA).