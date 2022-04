Polonia: incidente in miniera, almeno 10 dispersi

(ANSA) - VARSAVIA, 23 APR - Almeno dieci minatori risultano dispersi in seguito a un incidente in una miniera di carbone in Polonia, fa sapere la compagnia Jsw, proprietaria dell'impianto di Zofiowka, nel sud del Paese.

Si tratta del secondo incidente in una settimana in una miniera in Polonia, dopo quello di Pniowek, di proprietà della stessa compagnia, nella quale sono morte cinque persone e altre sette sono disperse. (ANSA).