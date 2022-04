Macron ancora in testa nei sondaggi, 57% contro 43% Le Pen

Emmanuel Macron continua a risultare in testa alle intenzioni di voto a due giorni dal cruciale ballottaggio del 24 aprile contro la sfidante del Rassemblement National Marine Le Pen. Secondo un ultimo sondaggio realizzato dall'istituto OpinionWay-Kéa Partners per Les Echos, il presidente uscente guadagna un punto rispetto alla scorsa rivelazione e verrebbe eletto per un secondo mandato all'Eliseo con il 57% contro il 43% di Marine Le Pen. Il tasso di partecipazione viene stimato al 72%.

E itanto, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, Le Pen va all'attacco, accusando Macron di essere "sceso dall'Olimpo" per qualche giorno e di "non amare i francesi". "La vera domanda - ha rimarcato la candidata del Rassemblement National ai microfoni di Europe 1 e CNews - consiste nel sapere se si possono strappare i francesi dall'astensionismo rifiutando di fare campagna come ha fatto lui prima del primo turno (del 10 aprile) e poi scendendo dall'Olimpo solo per qualche giorno...". "Più che presentare il suo progetto"; Macron ha voluto "insultare gravemente la sua avversaria", ha deplorato Le Pen, rifiutando l'etichetta di "estrema destra" e assicurando di voler essere "la presidente della concordia", A suo avviso, Macron "non ama i francesi".

Dal canto suo, Macron afferma che Marine Le Pen, è riuscita a "procedere mascherata". Tuttavia, ha continuato in un'intervista a France Inter, "i fondamentali dell'estrema destra ci sono tutti". "Milioni di nostri compatrioti - ha detto Macron che nel pomeriggio chiuderà la campagna elettorale con un comizio a Figeac, nel sud - si sono rivolti verso il suo partito e il suo progetto perché ha dato la sensazione di rispondere al problema del potere d'acquisto. Ma le sue risposte non stanno in piedi. Si è creata un'ambiguità, ma credo che ci siano tutti i fondamentali dell'estrema destra".