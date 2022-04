Ucraina, nuovo pacchetto di sanzioni Usa contro la Russia

(ANSA) - WASHINGTON, 20 APR - Gli Usa hanno annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Nel mirino la banca commerciale Transkapitalbank e una rete globale di oltre 40 individui ed entità. Le misure comprendono anche restrizioni ai visti per 635 cittadini russi.

Lo riferisce la Cnn. (ANSA).