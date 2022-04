Gb: la regina va a Sandringham per il 96esimo compleanno

(ANSA) - LONDRA, 20 APR - La regina Elisabetta celebra domani in forma privata il suo 96esimo compleanno con un breve spostamento di qualche giorno dal castello di Windsor alla residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese. Lo riporta l'agenzia Pa, precisando che il breve viaggio avverrà in elicottero.

Il trasferimento indica una condizione accettabile per la sovrana, che in questo 2022 suggella il Giubileo di Platino dei suoi 70 anni di Regno, dopo tutta una serie di appuntamenti esterni cancellati per le difficoltà di deambulazione mostrati negli ultimi tempi e la stanchezza seguita a un contagio da Covid superato a fine febbraio. La tradizione di trascorrere il compleanno a Sandringham, per incontrarvi parenti e amici più stretti, risale all'epoca in cui il principe consorte Filippo - morto quasi centenario nel 2021 - era ancora in vita. Sua Maestà, che la settimana scorsa ha accolto nel castello di Windsor il nipote ribelle Harry (il quale ha poi assicurato di averla trovata "in gran forma"), per la prima volta in visita nel Regno assieme alla moglie Meghan dopo lo strappo dei due dalla Royal Family seguito a inizio 2020 dal trasloco negli Usa, si fermerà per alcuni giorni nell'amato cottage di Wood Farm, a Sandringham, secondo le fonti di palazzo citate dalla Pa: giorni durante i quali è previsto possa ricevere figli, nipoti e qualche amica. In una rara apparizione pubblica recente, Elisabetta II aveva parlato di Wood Farm come di un luogo "intimo e familiare", caro a lei e al defunto Filippo per il verde che lo circonda e la vicinanza al mare. (ANSA).