Nel messaggio di Pasqua di Johnson una frase in ucraino

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson ha pronunciato una frase, nel suo discorso pasquale, in ucraino. In un saluto, postato su twitter e per lo più in inglese, il primo ministro in giacca blu con gli stemmi del Regno Unito e dell'Ucraina, ha detto in ucraino: "Sii forte e abbi coraggio nel tuo cuore".

Nel video sono scorse anche le immagini delle tradizionali uova di Pasqua ucraine. (ANSA).