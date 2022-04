Onu, 5 milioni di persone fuggite dalla guerra in Ucraina

Più di cinque milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. Lo riferiscono oggi i dati dell'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr), che ha contato esattamente 4.796.245 rifugiati, 59.774 in più rispetto a ieri.

Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), circa 215.000 non ucraini hanno lasciato l'Ucraina. Donne e bambini costituiscono il 90% dei rifugiati