Ucraina: esplosioni vicino al porto di Odessa

(ANSA) - ODESSA, 14 APR - Due esplosioni sono state udite dall'ANSA non lontane dal porto di Odessa questa mattina poco dopo le 10 locali (le 9:00 in Italia).

"A causa delle esplosioni appena sentite in città, vi chiediamo di mantenere la calma e rimanere al riparo. Al momento non c'è pericolo per la popolazione civile", ha affermato il servizio stampa del comando operativo meridionale sulla sua pagina Facebook. (ANSA).