Francia, a 10 giorni dal voto senza sosta campagne Macron-Le Pen

(ANSA) - PARIGI, 14 APR - A dieci giorni dal voto continua la campagna a tamburo battente di Emmanuel Macron e Marine Le Pen per conquistare voti in vista del ballottaggio del 24 aprile. Il presidente uscente intende oggi concentrare la sua campagna sui temi legati all'ambiente e all'ecologia. Dopo un'intervista a radio France Bleu, visiterà nel pomeriggio la più importante piattaforma francese di container e si recherà poi in una fabbrica di produzione di energia eolica in mare, Siemens Gamesa. Obiettivo, Difendere le energie rinnovabili, in particolare le eoliche invise alla candidata del Rassemblement National.

Lunga giornata in prospettiva anche per Marine Le Pen, tra interventi sulla tv pubblica France 2, incontro con i lettori del giornale La Provence e un comizio previsto per questa sera al Parco delle Esposizioni di Avignone. A dieci giorni dal voto, tre sondaggi danno il presidente uscente in testa, con 53-55% delle preferenze contro 45-47% per Le Pen, ma la sfida tra i due è ancora più che mai aperta. (ANSA).