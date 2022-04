Zelensky propone scambio Medvedchuk-prigionieri ucraini

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto alla Russia di consegnare a Mosca l'oligarca Viktor Medvedchuk, considerato vicino al presidente russo Vladimir Putin, in cambio della liberazione degli ucraini fatti prigionieri dalle forze russe. Lo riferisce il Guardian.

"Propongo uno scambio tra questo vostro uomo" e gli uomini e donne ucraini detenuti dai russi, ha detto Zelensky in un messaggio su Telegram. Poche ore prima Kiev aveva reso noto che Medvedchuk era stato arrestato in un'operazione dell'intelligence ucraina. (ANSA).