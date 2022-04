Italiano via da Kharkiv, l'odissea in Russia

"E' stata molto dura, non mi vergogno a dire che ho quasi perso la voglia di vivere. Non avrei mai pensato di vedere quello che mi raccontavano i nonni, nemmeno i nazisti hanno fatto quello che stanno facendo i russi". E' ancora scosso Mario Sabatino mentre racconta all'ANSA della sua fuga da Kharkiv, una vera e propria odissea sotto le bombe e la minaccia dei fucili, attraverso la frontiera russa. "Ormai era l'unica strada percorribile, la città era distrutta e circondata, verso l'ovest dell'Ucraina non si poteva più andare".

Sabatino, di origini siciliane ma toscano d'adozione, 66 anni compiuti al terzo giorno di guerra, viveva dal 2016 a Ruskaya Lozovaya, un paesino di campagna a 8 km da Kharkiv, con la moglie Olena e la suocera. "Ci sembrava un posto tranquillo, dove nulla di tragico poteva accadere". E invece il 24 febbraio hanno cominciato a piovere bombe, anche vicino al pergolato che Mario stava ancora costruendo. In tre si sono nascosti per giorni nello scantinato: "Eravamo senza corrente, a -15 gradi ci riscaldavamo con i fornelli a gas. Per fortuna avevamo le scorte di cibo di nostra produzione, le patate e qualcos'altro da mangiare. E per fortuna c'era la neve, l'abbiamo bevuta e usata per i servizi igienici". La paura era tale però che la famiglia non era in grado di uscire per cercare di raggiungere il centro di Kharkiv e prendere un treno. "Con mia suocera di 82 anni, non avremmo potuto fare 14 ore di fila alla stazione".

Il 17 marzo, a tre settimane dall'inizio della guerra, la salvezza arriva con Ruslan, un volontario di 35 anni che prima voleva solo aiutarli ma poi decide di partire con loro. In quattro, con due cani e due gatti, si infilano nella macchina di Ruslan e scappano. Verso la Russia. "Abbiamo passato 7 checkpoint russi. Ci chiedevano i passaporti e i telefoni. Ci controllavano la macchina. Per fortuna era vecchia, perché a quelli col suv gli sparavano per rivenderselo in Russia", dice Mario. "Ci abbiamo messo 37 ore a passare la frontiera, eravamo stremati". Poi l'arrivo a Belgorod, e a Kursk. "Eravamo senza rubli e la carta non funzionava. Una ragazza di una piccola pensione ha avuto pena di noi e ci ha fatti restare finché non abbiamo ricevuto soldi da mia figlia che era già scappata in Italia".

Dopo due notti di riposo, ancora impauriti e senza certezze, il gruppo si rimette in viaggio verso la Lettonia. "Prima della frontiera, alle 3 di notte, i russi ci hanno interrogato di nuovo. Soprattutto Ruslan, gli chiedevano se volesse unirsi a loro. Lo minacciavano, ma io senza di lui non mi sarei mosso di un centimetro. Gli devo tutto", ammette Mario, rimasto in costante contatto con le ambasciate di Mosca e Riga. Dopo altre 15 ore, la famiglia Sabatino mette finalmente piede in Unione europea. "Ci hanno ospitati in un agriturismo, senza chiedere un soldo".

Da qui, sempre in macchina in Polonia, Repubblica ceca, Austria e finalmente in Italia. Il primo aprile, dopo 14 giorni di un'odissea che è apparsa infinita, Mario, la sua famiglia e Ruslan ("l'ho portato con me, non lo mollo più") sono arrivati a Sesto Fiorentino, accolti dai figli di lui e dagli amici. "E da tanta burocrazia", aggiunge con rammarico questo perito chimico in pensione, che ancora oggi non trova il modo di sposarsi. E riposarsi. "Ora ci siamo trasferiti a Pistoia, in un appartamento che ci ha concesso un signore che risiede a Ginevra, Michele Bini, ce l'ha dato gratuitamente per 6 mesi. Lo voglio ringraziare". "Adesso cerchiamo di riequilibrare la nostra vita", dice ancora Mario. E l'Ucraina? "Non ci torneremo più. Non c'è più niente, solo una tragedia umana senza senso".