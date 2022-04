Gb: Harry-Meghan vanno in Olanda dopo aver mancato messa Filippo

(ANSA) - LONDRA, 12 APR - Harry e Meghan vanno questa settimana in Olanda in occasione degli Invictus Games, i giochi per i reduci britannici con disabilità di cui il principe è patron, nel primo viaggio fuori dagli Stati Uniti seguito alla loro rottura con la famiglia reale. Come sottolinea il Mail Online, i duchi di Sussex compiono la visita in Europa dopo aver mancato la riunione di famiglia, regina inclusa, in occasione della messa di commemorazione del principe Filippo, a pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa, che si è tenuta all'Abbazia di Westminster. Harry ha comunque da tempo lamentato problemi di sicurezza per le visite nel Regno e per questa ragione ha anche avviato una causa contro l'Home Office affinché venga assegnata a lui e famiglia una scorta quando si trovano in Gran Bretagna, anche pagando di tasca propria. Nei tesi rapporti tra Elisabetta e i duchi si aggiunge anche, stando al Sun, un nuovo libro in uscita il prossimo mese firmato da Angela Kelly, già assistente di Sua Maesta' per l'abbigliamento e tuttora sua confidente informale. Il volume vuole essere il seguito di 'The Other Side of the Coin' uscito nel 2019 e in questo caso descrive come la regina ha vissuto il difficile periodo del lockdown al castello di Windsor, inclusi i giorni della intervista dei duchi nel marzo 2021 a Oprah Winfrey con le accuse di razzismo all'interno della famiglia reale, e la morte di Filippo. La stessa sovrana ha dato il suo via libera all'opera che per il tabloid è una sorta di risposta alla controversa autobiografia di Harry in arrivo in autunno. (ANSA).